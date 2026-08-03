Si chiamava Natalina Lugas, aveva 71 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto a “Burranca”, sulla ex statale 125, in territorio di Sinnai.

Stava rientrando da Burcei col marito originario del paese, Salvatore Tolu che era alla guida della Peugeot finita fuori strada dopo uno scontro frontale con un’altra auto – una Golf – che viaggiava in direzione di San Gregorio. Nella carambola è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. L’uomo alla guida dell’auto francese è rimasto ferito a una gamba ed è ricoverato in ospedale. La donna è morta sul colpo.

L’anziana coppia, conosciuta e stimata, abitava da tempo a Quartu, nel quartiere “Pirastu”.

Grande il cordoglio anche a Burcei. «Con profondo dolore», ha scritto il sindaco Marcello Malloru, «l’amministrazione comunale di Burcei apprende la notizia del tragico incidente avvenuto sulla ex 125, che ha causato la perdita di una vita. La vittima è la moglie di un nostro concittadino. In questo momento di immenso dolore esprimiamo alla famiglia, ai parenti e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità burcerese».

Questo ennesimo tragico episodio conferma purtroppo la pericolosità della ex Statale 125, strada che da anni miete vittime e feriti. «Per questo motivo», chiude il sindaco, «si ribadisce con forza la richiesta già inoltrata ad Anas, di intervenire con urgenza con opere di messa in sicurezza: più segnaletica, barriere, illuminazione e interventi strutturali. Non possiamo più aspettare altre tragedie. La sicurezza dei cittadini e di chi percorre ogni giorno questa arteria deve essere la priorità assoluta».

© Riproduzione riservata