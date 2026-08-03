Non si può più continuare – come sta accadendo con sempre più frequenza - a depositare la spazzatura domestica nei cestini pubblici. Lo ha rimarcato il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi che ha rivolto un appello ai residenti e ai turisti.

«Occorre – ha detto – che venga attuata una più concreta collaborazione nel praticare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e, soprattutto, evitando l'abbandono dei rifiuti lungo le strade urbane ed extraurbane. Ogni utente è depositario di appositi contenitori per il contenimento delle varie categorie di rifiuti domestici, e solo questi devono essere utilizzati».

Siddi ricorda che «i cestini portarifiuti installati negli spazi pubblici e lungo le strade principali, non devono essere utilizzati per il deposito di buste contenenti i rifiuti domestici di giornata, ma semplicemente per il deposito di rifiuti prodotti occasionalmente sul posto».

L’appello è anche per i proprietari di immobili che praticano la locazione occasionale «affinché forniscano ai propri ospiti gli appositi contenitori con relativo calendario per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti». Il primo cittadino, a corredo del suo appello, ha pubblicato una serie di immagini «che purtroppo – ha concluso - testimoniano la scarsa attitudine nel differenziare i rifiuti urbani e nell'utilizzo dei contenitori».

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