Tre giorni di festa, cultura e identità per rinsaldare il legame tra la Sardegna e i suoi emigrati. Dal 7 al 9 agosto Gesico ospiterà la 28ª Festa dell'Emigrato 2026, appuntamento ormai storico organizzato in collaborazione con ACLI, Unione dei Comuni della Trexenta, Regione Autonoma della Sardegna, Protezione Civile Gesico ed EPLI – Ente Pro Loco Italiane. Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto alle 18.30 con un momento particolarmente atteso dalla comunità: l'inaugurazione della nuova Piazza Padre Fausto Cuccu, già ex Piazza Mercato, destinata a diventare uno dei principali luoghi di aggregazione del paese. Alle 22 spazio alla musica con il concerto di Sara Ferrari e Ultrasound, che apriranno il calendario degli spettacoli serali.

La giornata di sabato 8 agosto sarà dedicata ai sapori della tradizione e al folklore. Alle 20 si terrà la 25ª Sagra della Bruschetta, occasione per valorizzare i prodotti del territorio e condividere un momento conviviale con residenti e visitatori. Dalle 22 il palco ospiterà il grande spettacolo etnofolk dei Fantasias de Ballos, durante il quale si svolgerà anche il 25° Torneo de Ballu Sardu. Le coppie partecipanti, con iscrizione gratuita direttamente durante la serata, si confronteranno nell'esecuzione di alcuni balli tradizionali scelti insieme al gruppo musicale, con una giuria incaricata di premiare le tre migliori esibizioni.

La manifestazione si concluderà domenica 9 agosto con una giornata che unirà riflessione e spettacolo. Alle 17.30 è in programma il convegno "Spopolamento, Emigrazione e Integrazione", tema di grande attualità per le comunità dell'interno della Sardegna. Dopo i saluti istituzionali del sindaco e della Pro Loco interverranno il presidente delle ACLI Mauro Carta e la presidente nazionale dei Sardi Emigrati Uniti (SEU), Sara Nicole Cancedda. Nel corso dell'incontro saranno premiati i vincitori del concorso fotografico "Isola lontana, anima acanta", mentre il riconoscimento "L'Emigrato dell'Anno" sarà consegnato successivamente sul palco della serata conclusiva. Gran finale alle 22 con il concerto dei Panky Alma Live, impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Matteo Trullu, noto al grande pubblico per la sua esperienza a The Voice, oltre a numerose sorprese che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura della manifestazione.

La Festa dell'Emigrato rappresenta da quasi trent'anni uno dei principali appuntamenti dell'estate gesichese, capace di riunire gli emigrati sardi, le loro famiglie e l'intera comunità in un momento di incontro, memoria e valorizzazione delle tradizioni locali, guardando al tempo stesso alle sfide future legate allo spopolamento e al mantenimento dell'identità culturale dell'Isola.

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