Cantiere per la metropolitana leggera a Cagliari: strada ristretta lungo il portoLe disposizioni resteranno in vigore sino al 17 settembre prossimo. Ecco tutte le modifiche
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Cantiere per la metro e nuova viabilità tra via Roma e il porto. Proseguono a Cagliari i lavori per la realizzazione della linea della metropolitana leggera tra piazza Repubblica e la stazione. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di risoluzione delle interferenze con le condotte del gas, il Comune ha introdotto nuove disposizioni per la circolazione stradale.
L'ordinanza dirigenziale, emessa dal servizio Mobilità, stabilisce le modifiche alla viabilità nel Lungomare New York 11 settembre, interessando nello specifico il tratto compreso tra piazza Deffenu e la bretella di uscita dal porto storico in direzione piazza Matteotti.
Le disposizioni resteranno in vigore sino al 17 settembre prossimo e prevedono il restringimento della carreggiata (con una corsia libera dedicata alla circolazione dei veicoli), la riduzione della velocità a un limite massimo di 30 km/h e l'istituzione del divieto assoluto di sorpasso lungo tutto il tratto interessato dal cantiere.
(Unioneonline/En.Ne.)