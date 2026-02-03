È ridotta in precarie condizioni da diversi anni. Le piogge delle ultime settimane hanno ingigantito i danni con le buche che sono diventate crateri, tanto da rendere estremamente difficile e pericoloso passarci anche con i trattori. La strada di "Su Pranu" che dalla circonvallazione nord di Sinnai, si sviluppa sino ai confini col territorio di Maracalagonis, attraverso oliveti e qualche vigneto, raggiungendo altre importanti località agricole (vedi Pran'e Sili" e Staini ), ha bisogno di essere sistemata non appena arriveranno i fondi promessi dalla Regione per la viabilità rurale, danneggiata appunto dalle piogge di gennaio e di inizio febbraio.

Alcuni anni fa il Comune di Sinnai ha sistemato con un nuovo manto di asfalto, un tratto della carreggiata all'altezza del ruscello vicino alla circonvallazione. Poi tante buche e una voragine che si è allargata nel tempo. Ora si spera nei contributi programmati dalla Regione per la viabilità rurale. Anche se c'è da aggiungere che sono tante le strade danneggiate dall'alluvione nelle ultime settimane, da Tasonis, a Monte Cresia e all'interno dei villaggi sulla vecchia Orientale.

In alcune di queste strade si è intervenuti nella prima fase dell'emergenza. Ora si dovrebbe passare alla seconda fase recuperando almeno le strade di maggiore interesse agricolo.

© Riproduzione riservata