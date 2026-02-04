Ancora un arresto per furto di gasolio nell'hinterland. La scorsa notte il blitz è scattato nel deposito di mezzi di trasporto di una cooperativa con sede nella zona di Sa Magangiosa.

In cella è finito un 33enne cagliaritano, accusato di aver asportato dal serbatoio di un camion una trentina di litri di gasolio. Cinque litri li aveva in un bidone. Un altro bidone è stato ritrovato dai carabinieri di Sestu vicino ad uno dei camion. Il giovane è stato subito bloccato e arrestato. Stamattina è stato accompagnato al Palazzo di giustizia per l'udienza di convalida.

L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di servizi sul territorio con la mobilitazione dei carabinieri della Compagnia di Quartu e della stazione di Sestu. Proprio i militari di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, si sono appostati vicino al deposito di una ditta di ortofrutta anche con la collaborazione delle guardie giurate. Ad un certo punto sarebbe stata notata un'auto con un giovane a bordo. E col bidone di gasolio nascosto nell'abitacolo. Subito fermato, l'automobilista è stato arrestato per furto aggravato.

Da giorni i carabinieri della Compagnia di Quartu, coordinati dal tenente Davide Revelant e dal luogotenente Vittorio Piras, stanno effettuando controlli ad hoc sul territorio: l'altro giorno è scattato il primo arresto proprio per furto di gasolio. La scorsa notte il blitz a Sestu col nuovo arresto.

© Riproduzione riservata