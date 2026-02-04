Un autoarticolato di una società di trasporti emiliana si è ribaltato lungo la statale 125, nel territorio di Villaputzu. Il bilico, carico di laterizi, era diretto in Ogliastra. Al volante un autista ogliastrino che è rimasto illeso.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente, con lunga esperienza alle spalle, avrebbe perso il controllo del tir che è finito in cunetta, in un tratto che insiste nel territorio di Villaputzu, a pochi chilometri dal confine con l'Ogliastra.

Tra le cause, non si esclude un colpo di sonno dell'autista. Sul posto carabinieri e personale Anas.

La strada, dove stanno operando le gru di un’impresa specializzata per recuperare il mezzo pesante, è tuttora bloccata. Secondo quanto si è appreso, serviranno ancora alcune ore prima di ripristinare la circolazione (il traffico da Cagliari verso l’Ogliastra è stato deviato verso Perdasdefogu).

