Ogliastra
05 febbraio 2026 alle 11:48aggiornato il 05 febbraio 2026 alle 11:49
Elini, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: giovane estratto dalle lamiere dopo un volo di otto metriIl ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Lanusei
Brutto incidente questa mattina a Elini, in via del Carmine, dove poco dopo le 7 un giovane ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e terminando la corsa nel terreno sottostante dopo un volo di circa 8 metri.
Il giovane è stato estratto dalla vettura ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lanusei.
Sul posto l’ambulanza medica di Lanusei e la polizia di stato.
(Unioneonline)
