Brutto incidente questa mattina a Elini, in via del Carmine, dove poco dopo le 7 un giovane ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e terminando la corsa nel terreno sottostante dopo un volo di circa 8 metri.

Il giovane è stato estratto dalla vettura ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul posto l’ambulanza medica di Lanusei e la polizia di stato.

