in tribunale
04 febbraio 2026 alle 15:09aggiornato il 04 febbraio 2026 alle 15:11
Furto di gasolio a Sestu: arresto convalidato, indagato scarcerato in attesa dell’udienzaIl 33enne cagliaritano è comparso questa mattina davanti al giudice, il processo proseguirà il 19 febbraio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Accusato di aver sottratto gasolio da un camion parcheggiato nella zona di Sa Magangiosa, un 33enne cagliaritano è comparso questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.
Il magistrato ha convalidato l’arresto ma ha concesso all’indagato i termini a difesa, disponendone la scarcerazione in attesa della nuova udienza.
Il processo proseguirà il 19 febbraio, data in cui si dovrebbe arrivare alla sentenza.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata