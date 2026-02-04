Accusato di aver sottratto gasolio da un camion parcheggiato nella zona di Sa Magangiosa, un 33enne cagliaritano è comparso questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.

Il magistrato ha convalidato l’arresto ma ha concesso all’indagato i termini a difesa, disponendone la scarcerazione in attesa della nuova udienza.

Il processo proseguirà il 19 febbraio, data in cui si dovrebbe arrivare alla sentenza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata