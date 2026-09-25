A Sarroch Villa Siotto apre le sue porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026. Un pomeriggio dedicato alla riscoperta dello storico edificio e alla conoscenza degli interventi che hanno interessato la struttura, dal recente restauro degli spazi esterni al lavoro di recupero degli affreschi interni.

L’appuntamento è in programma dalle 16.30 alle 20.30, con un programma di visite guidate e momenti di approfondimento dedicati alla storia della Villa e ai lavori di restauro. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Angelo Dessì.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e la collaborazione dell’Associazione Memorias, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere alla cittadinanza un importante patrimonio storico e architettonico del territorio.

A conclusione della serata è previsto un rinfresco offerto da Sarlux e curato dalla Gastronomia Solidale della Cooperativa Sociale “Noi Altri”.

Un’occasione per entrare a Villa Siotto, conoscere più da vicino la sua storia e scoprire il percorso di recupero che sta restituendo valore agli ambienti e alle decorazioni dello storico edificio.

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