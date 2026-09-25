Torna a Quartu per la sua terza edizione, ArtEmix, il festival, ideato e realizzato dalla compagnia "L’Aquilone di Viviana" e dallo spin-off creativo digitale Kyberteatro, dirette da Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo. Inserito nella rassegna “Ripensare la città – Attività culturali, Spettacoli e Arte” con il contributo del Comune, il festival porta nelle scuole e nei luoghi della comunità teatro, scienza e creatività digitale, educazione ambientale e alla pace, coinvolgendo infanzia, preadolescenti e adolescenti.

Un percorso che valorizza il territorio attraverso nuove narrazioni, linguaggi contemporanei e pratiche artistiche partecipative. Per i più piccoli, teatro e natura diventano strumenti di educazione alla pace, alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Per i preadolescenti e gli adolescenti, le arti performative incontrano le nuove tecnologie, favorendo creatività, inclusione e alfabetizzazione digitale, dando spazio alla voce e allo sguardo delle nuove generazioni.

ArTemix comincia martedì 29 settembre dalle 9 alle 12 nella scuola primaria di via Vico con “Pixel and Performing Arts”, laboratorio di Teatro Scienza e Nuove Tecnologie per l'infanzia, Compagnia L'Aquilone di Viviana, che celebra l'inizio dell'anno scolastico avvicinando alla scienza studenti, insegnanti e famiglie. Si prosegue poi mercoledì 30 sempre in via Vico con uno spettacolo teatrale multimediale.

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