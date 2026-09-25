Il 27 settembre Sanluri si veste a festa con due importanti appuntamenti: mentre il Borgo Medievale ospita la Festa del Borgo, sulla collina di Su’entu torna “Cantine Aperte in Vendemmia”, l’appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino e organizzato da Su’entu, che quest’anno ospiterà al suo interno il “Pizza Fest in Vigna”, un evento dedicato alla pizza e ai suoi legami con il mondo del vino.

Le porte della tenuta apriranno alle 12, dando il via a una giornata ricca di appuntamenti tra vino, gastronomia, cultura e musica. A partire dalle 12, e successivamente ogni ora, sarà possibile partecipare alle visite guidate della barricaia, per scoprire da vicino gli spazi e le lavorazioni della cantina.

In sala conferenze, alle 12, lo chef Francesco Vitale e il giornalista Ivan Paone guideranno gli ospiti alla scoperta de “La sapa di mosto”, un laboratorio dedicato alla sua produzione e al suo utilizzo in cucina.

Dalle 12 alle 18, sulla terrazza panoramica, le degustazioni saranno accompagnate dalle selezioni musicali di DJ Buster Emme, mentre in sala degustazione, a partire dalle 13, spazio ai più piccoli con un laboratorio creativo pensato per loro. Dalle 12, la corte interna della cantina ospiterà il “Pizza fest in vigna”, con la partecipazione di quattro realtà tra le più apprezzate del panorama della pizza in Sardegna: Bosco (Tempio Pausania), Re|Mi (Sassari), 12 Pollici (Sanluri), Locanda Sa Matracca (Cagliari). «Un incontro tra territori, interpretazioni e stili diversi, con la pizza protagonista di un percorso gastronomico pensato per valorizzarne il rapporto con il vino» rendono noto gli organizzatori.

Sulla terrazza panoramica sarà inoltre presente il carretto dei gelati de I Fenu Gelateria di Cagliari, realtà insignita dal Gambero Rosso con i Tre Coni, tra le migliori gelaterie d’Italia. Alle 16, in sala conferenze, spazio alla cultura con la presentazione del libro Al di là del Mare di Anna Teresa Coni.

Alle 18 la giornata proseguirà con due ore di musica live affidate agli Skaosss, band dalla forte identità musicale che intreccia ritmi ska, influenze reggae e sonorità contemporanee, per un sound energico e coinvolgente. La manifestazione si concluderà alle 20.

Valeria Pilloni, presidente del Movimento Turismo del Vino della Sardegna e alla guida di Su’entu insieme alla sorella Roberta, commenta così l’evento: «Cantine Aperte in Vendemmia è per noi un momento importantissimo, perché coincide con il periodo più significativo dell’anno: la raccolta e la pigiatura delle uve. Negli anni abbiamo coinvolto diversi pizzaioli, ma quest’anno, con il Pizza Fest in Vigna, vogliamo dare vita a un appuntamento ancora più grande e strutturato. Crediamo in questo progetto perché vogliamo promuovere sempre di più il dialogo tra questo straordinario piatto e il mondo del vino, creando nuove occasioni di incontro e di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio».

(Unioneonline)

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