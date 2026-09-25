Un milione e 200mila euro per ridisegnare gli spazi pubblici di Castiadas Centrale, di fronte alle ex carceri. I lavori, come ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni, sono ripartiti in questi giorni e interessano la piazza davanti all’ex colonia penale, la piazzetta della Caserma dei Carabinieri, l’area dell’ex officina e la viabilità. Il progetto prevede nuove pavimentazioni in lastre di granito e calcestruzzo architettonico, con interventi destinati a migliorare decoro, funzionalità e qualità degli spazi. Secondo il cronoprogramma, la conclusione dei lavori è prevista entro la prossima primavera.

«Vogliamo restituire decoro, funzionalità e qualità urbana a uno dei luoghi più significativi della storia di Castiadas, coinvolgendo in questo percorso anche chi vive la Centrale – ha sottolineato il sindaco Eugenio Muregioni - L’obiettivo è recuperare l’immagine del borgo attraverso la sistemazione delle aree pubbliche e il recupero degli edifici, facendo procedere parallelamente gli investimenti comunali e gli interventi dei proprietari».

Resta sempre aperta la questione del recupero delle ex Carceri, le cui condizioni sono state verificate durante il sopralluogo. Il complesso storico presenta forti criticità e sono necessari ingenti investimenti, ben superiori alle possibilità del bilancio comunale. Gran parte delle strutture è inoltre di proprietà della Regione Sardegna. Il Comune ha più volte richiesto un confronto con la Regione per reperire le risorse necessarie alla messa in sicurezza e al recupero dell’intero patrimonio.

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