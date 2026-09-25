Selargius, trovata una discarica abusiva: denunciata una coppia. L’operazione è dei carabinieri della Compagnia di Quartu, con il supporto del Noe di Cagliari, dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e dell’11° nucleo elicotteri di Elmas. I militari, al termine di un’operazione di controllo del territorio, hanno scoperto che una coppia aveva gestito illecitamente e depositato in modo incontrollato su una superficie non impermeabilizzata in un terreno alla periferia di Selargius, ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi.

Tra i materiali rinvenuti figuravano principalmente veicoli fuori uso, parti di ricambio e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), il tutto senza le autorizzazioni ambientali stabilite dalla legge. L’intera area e la totalità dei rifiuti sono state sottoposte a sequestro giudiziario e la posizione dei 2 è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Inoltre, nel corso delle stesse operazioni, i carabinieri, con l’aiuto del personale specializzato dell'Enel, hanno accertato anche il reato di furto aggravato di energia elettrica, attuato tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica.

(En.Ne.)

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