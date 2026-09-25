Dalle aule della storica scuola di musica Peter’s Day di Assemini fino alla Capitale, portando talento, freschezza e una travolgente energia. È il sogno a occhi aperti diventato realtà per gli “Atomic-6”, la giovanissima band sarda i cui componenti hanno un’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Ieri protagonisti in Sardegna, oggi ospiti d’onore su un palcoscenico nazionale di primissimo piano.

La giovane formazione musicale è infatti volata a Roma per esibirsi come ospite speciale in occasione di un importante convegno nazionale organizzato dal Policlinico Gemelli in collaborazione con alcune tra le più importanti aziende farmaceutiche del settore. Un riconoscimento di altissimo profilo che ha premiato non solo le doti artistiche dei ragazzi, ma anche la forza e la genuinità di un progetto musicale nato e cresciuto nel cuore della comunità asseminese.

Anima, guida e vera ideatrice della band è la giovanissima Letizia, brillante e carismatica leader del gruppo, che con la sua energia e la sua determinazione – insieme ai compagni d’avventura Jacopo, Gabriel, Enrico, Alberto, Edoardo e Mattia – ha conquistato il pubblico romano. Una storia di passione pura che abbatte ogni barriera, dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di unire, emozionare e valorizzare le potenzialità di ciascuno.

Fondamentale per la crescita del gruppo è il lavoro svolto dal maestro di musica d’insieme Alberto Locci, che alla Peter’s Day – punto di riferimento culturale e vivaio di talenti nel territorio da oltre trent’anni – segue passo dopo passo i ragazzi, educandoli non solo alla tecnica e all’armonia, ma soprattutto alla bellezza di fare musica insieme.

Il successo riscosso nella Capitale rappresenta solo l’inizio. Sull’onda degli applausi e dei consensi ottenuti a Roma, per gli “Atomic-6” si schiudono ora le porte di nuovi e prestigiosi appuntamenti musicali che li porteranno a esibirsi in giro per l’Italia, portando in alto con orgoglio il nome di Assemini e della Sardegna. Un orgoglio immenso per le famiglie, per la scuola Peter’s Day e per l’intera comunità, che festeggia questi piccoli grandi artisti capaci di trasformare una passione nata tra i banchi di scuola in un’avventura straordinaria.

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