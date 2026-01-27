Grande festa a Villa San Pietro per i 100 anni di Antonio Muntoni, il nonnino del paese ha festeggiato lo speciale compleanno circondato dai familiari, ai quali sono aggiunti anche la sindaca Marina Madeddu e l’assessora Mirella Boi.

Aveva il desiderio di sentirsi sindaco per un giorno, e così la la prima cittadina ha ceduto la sua fascia tricolore al festeggiato, che in passato era stato consigliere comunale per dieci anni: «L’uragano Harry ha portato vento, piogge e mareggiate, ma a Villa San Pietro ha portato anche un evento storico: abbiamo finalmente il primo centenario e lo abbiamo festeggiato come meritava – dice Marina Madeddu -, protagonista assoluto del “suo” giorno, ci ha intrattenuti con una lucidità disarmante, una forma fisica invidiabile e una simpatia travolgente. Non ci ha fatto mancare nemmeno le sue barzellette. Il suo segreto? Il movimento e la socialità, ogni mattina, con costanza ammirevole, si dedica alla cura del suo orto e delle sue galline, e al pomeriggio va a giocare a carte insieme agli amici».

© Riproduzione riservata