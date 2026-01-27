A seguito di un’intensa attività investigativa, i carabinieri di Sarroch hanno denunciato a piede libero un diciottenne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie sistematica di furti.

L’indagine è stata avviata a seguito delle numerose denunce presentate dai cittadini, relative a diversi episodi verificatisi nella notte del 12 gennaio scorso. Attraverso l’impiego di metodi investigativi tradizionali, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e a risalire all’identità del giovane.

Il diciottenne si sarebbe reso responsabile di ben quindici episodi, tra furti consumati e tentati, prendendo di mira sia autovetture in sosta che abitazioni situate nel centro abitato di Sarroch.

Gli accertamenti hanno permesso, inoltre, di stabilire che il giovane, agendo insieme a un complice ancora in fase di identificazione, avrebbe utilizzato indebitamente alcune delle carte di credito sottratte alle vittime per effettuare acquisti in diverse rivendite di tabacchi, localizzate tra Sarroch e Cagliari.

Il quadro indiziario raccolto ha consentito di contestare al ragazzo le ipotesi di furto aggravato, furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Proseguono le indagini per individuare il complice e verificare l’eventuale coinvolgimento del giovane in altri episodi analoghi.

