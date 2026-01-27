Mandas, crolla un muro di un’abitazione privata: chiusa la via ScalasNei giorni scorsi si era verificato anche il crollo dell’orologio nella chiesa di Santa Vitalia
In via Scalas, nel centro abitato di Mandas, è crollato un muro di un’abitazione privata. L’episodio è avvenuto a seguito delle persistenti e forti piogge che da giorni interessano il territorio e che hanno compromesso la stabilità della struttura.
È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicura l’area.
Il sindaco Umberto Oppus, per precauzione, ha firmato l’ordinanza di chiusura al traffico della strada. «Per fortuna non è successo nulla a persone o cose ma, in considerazione del fatto che abbiamo registrato crolli in almeno quattro proprietà private, verificherò quanto è nelle mie possibilità per scongiurare situazioni più gravi», sottolinea il primo cittadino.
Nei giorni scorsi a causa del maltempo nel centro dell’alta Trexenta si è verificato anche il crollo dell’orologio nella chiesa di Santa Vitalia, compatrona del paese. Un incidente che per fortuna non ha provocato danni a cose o persone perché la caduta è avvenuta all’interno e non all’esterno dell’edificio di culto chiuso ai fedeli per l’ordinanza sindacale emanata proprio a causa delle criticità avverse.
Proseguono intanto i sopralluoghi in campagna che hanno l’obiettivo di valutare soprattutto la situazione dei corsi d’acqua. In particolare nel Rio Borta e in zona Gannadra sono stati rinvenuti parecchi rifiuti. Diverse aziende agricole del territorio hanno subito ingenti perdite a causa dei danni da maltempo e dell’interruzione dell’energia elettrica anch’essa dovuta alle condizioni avverse dei giorni scorsi.
Nei prossimi giorni verranno completati i sopralluoghi per valutare i danni alla viabilità interna ed esterna.