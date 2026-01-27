Un pensionato di 89 anni è stato investito a Monserrato da un'auto condotta da una donna, pare sulle strisce pedonali.

L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale in codice rosso per dinamica, ha riportato ferite in diverse parti del corpo.

Sul posto stanno operando i Vigili urbani della sede di Monserrato.

