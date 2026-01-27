Per giorni hanno dovuto fare i conti con i reflui fognari fuoriusciti da una condotta che attraversa via Sicilia: ieri notte l’intervento dei tecnici di Abbanoa che ha risolto una volta per tutte il problema di una famiglia residente in quella via.

A generare la fuoriuscita dei liquami andati a finire all’interno dell'abitazione era stato un malfunzionamento del collettore presente in strada, una situazione igienico sanitaria che aveva creato non poca apprensione in una famiglia di via Sicilia.

Il sindaco, Beniamino Garau, ringrazia i vertici e le squadre di pronto intervento di Abbanoa per la riparazione avvenuta in un periodo in cui, anche a causa dei danni provocati dall’uragano Harry, il numero delle emergenze è aumentato: «È vero, in alcune occasioni non sono stato tenero con Abbanoa e il servizio può ancora migliorare, ma devo ammettere che – nonostante le difficoltà – il gestore stavolta si è prodigato per venire a capo del problema, si trattava di una situazione igienico sanitaria di somma urgenza, fortunatamente risolta prima che sorgessero ulteriori complicazioni».

© Riproduzione riservata