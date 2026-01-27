Incidente sulla 131, al chilometro 19 all’altezza di Monastir. Il tamponamento ha coinvolto tre veicoli con altrettanti feriti, ancora sotto valutazione da parte del personale del 118. Le condizioni però non sarebbero gravi. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, deviato dalla polizia stradale sulla 128.

