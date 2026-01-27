Sono migliorate le condizioni di salute dell'uomo travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali di via del Redentore, a Monserrato. Il pensionato, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato travolto da una macchina condotta da una donna di 36 anni che si è subito fermata.

L'uomo è caduto a terra, restando comunque cosciente. Immediato l'allarme lanciato al 118 con l'arrivo di una ambulanza che ha accompagnato il ferito in ospedale in codice rosso. Le condizioni del pensionato si sono rivelate per fortuna meno gravi di quanto si temeva.

È stato comunque ricoverato e posto sotto osservazione. Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che coordinati dal comandante, capitano Mauro Soro, hanno effettuato i rilievi di legge provvedendo anche il ritiro della patente alla conducente dell'auto.

