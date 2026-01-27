Al via oggi i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità urbana di Costa Rei. L’intervento riguarda il rifacimento di un grande tratto di via Ichnusa, da via delle Ginestre fino ai pressi di via del Lentischio, e di via Colombo.

Previsto inoltre il posizionamento di due attraversamenti pedonali rialzati. «Durante i lavori – ha chiarito in una nota l’amministrazione comunale - la viabilità potrà subire temporanei disagi, che saranno gestiti con la massima attenzione al fine di minimizzare i disservizi e garantire condizioni di piena sicurezza».

Sono tutte azioni in continuità con vari altri interventi programmati all'interno del piano triennale dei Lavori Pubblici volti alla manutenzione delle strade urbane e rurali. Sempre a Costa Rei si sta intervenendo, fra le altre cose, per rifare la pista ciclabile (è prevista la ricostruzione del cordolo di delimitazione in modo da separare le biciclette dalle auto) e la piazza di fronte alla chiesa Nostra Signora di Bonaria.

Sorgeranno venti nuovi parcheggi (almeno tre riservati ai disabili), panchine, vialetti pedonali, altalene e altri giochi per bambini. Tre mesi fa per quest’ultimo intervento il Consiglio comunale ha messo a disposizione ulteriori 80mila euro. Il quadro economico è passato così da 254mila euro (proventi imposta di soggiorno) a 334mila euro.

