L’associazione Plastic Free ha avviato i preparativi per dare vita a una nuova giornata ecologica che punta a coinvolgere i cittadini nelle operazioni di pulizia nel parco verde di Santa Mariedda. Verrà ripetuta quindi l’iniziativa che già nelle precedenti edizioni, grazie all’attiva partecipazione e all’impegno dei volontari di Senorbì, era servita a eliminare la plastica dal parco situato ai piedi della chiesetta campestre dedicata al culto di Santa Maria della Neve.

«Trascorreremo una nuova mattina insieme per ripulire il nostro parco dalla plastica», fa sapere Giulia Caredda, rappresentante dell’associazione senza scopo di lucro Plastic Free nata nel 2019 per sensibilizzare le persone sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. Plastic Free Onlus, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è ormai la più importante e concreta associazione su questa tematica.

L’iniziativa patrocinata dal Comune si terrà sabato 20 aprile, con inizio alle 16 (ritrovo: ai piedi del piazzale di Santa Mariedda). Per partecipare sarà sufficiente effettuare l’iscrizione inquadrando il QR Code della locandina di promozione della Giornata ecologica. L’obiettivo degli organizzatori è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale e informare più persone possibili in particolare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

