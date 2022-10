Due testimoni, l’imputato e poi le richieste del pm e della difesa. Il processo per l’omicidio della 60enne Angelica Salis a Quartucciu è appena cominciato e già si avvia alla conclusione: al prossimo appuntamento, tra poche settimane, saranno sentite le tre persone indicate dalla difesa e poi potrebbe arrivare la decisione, a meno di rinvii ulteriori per eventuali repliche o per eseguire una perizia sul detenuto.

Esito dell’udienza di oggi in Corte d’assise a Cagliari, davanti alla quale il 69enne Paolo Randaccio si è presentato scortato dalla Polizia penitenziaria: è accusato di aver ucciso la moglie un anno fa, delitto confessato, al termine di una discussione legata a chissà quali contrasti di coppia.

Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi ha parlato pochi minuti, come anche l’avvocato difensore Andrea Nanni (che ha ipotizzato la necessità di una perizia psichiatrica sul suo cliente all’esito della testimonianza del consulente nella prossima udienza), poi il presidente Giovanni Massidda ha fissato la nuova data.

