L’appuntamento, in programma martedì 15 luglio alle 19 nella biblioteca comunale di piazza Europa, è un'anteprima della rassegna letteraria Street Books che si terrà il 24, 25 e 26 luglio a Dolianova.

Nicola Abis, giovane autore e campione di kick boxing ha scelto di raccontare l’autismo in prima persona utilizzando un linguaggio diretto per trasmettere i sentimenti che prova una persona che si trova nella sua condizione.

Basato sulle sue ricerche e le sue esperienze personali, il libro è una guida semplice ma intensa, dedicata a chi vuole imparare a conoscere l’autismo e il mondo dell’autore con più empatia e meno pregiudizi, soprattutto ai più giovani.

Nel libro si affrontano anche i temi del bullismo e delle relazioni a scuola e in famiglia. Parteciperà all'incontro la psicopedagogista Valeria Porcu. Dialogherà con l'autore Daniela Lecca.

© Riproduzione riservata