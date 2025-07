Martedì 15 e mercoledì 16 luglio è in programma il tour “Scopriamo Insieme Destinazione Marmilla”.

È il via alla fase di sperimentazione dell’offerta turistica nata dal percorso “Costruiamo insieme Destinazione Marmilla” del Gal Marmilla, che ha visto il coinvolgimento attivo degli operatori turistici del territorio nella creazione di nuove proposte e prodotti turistici attraverso la collaborazione e lo scambio. L'obiettivo è costruire una rete solida tra gli attori del settore e allargare le collaborazioni già esistenti.

Il tour si aprirà e chiuderà nella sede del Gal a Baradili. Due giorni dove 10 ospiti selezionati potranno sperimentare una delle possibili proposte turistiche del territorio visitando il Museo di Pau, il “Bosco da Fiaba”, il Villaggio Nuragico “Bruncu e S'Omu” nel bosco di “Mitza Margiani” a Villa Verde, la Necropoli “Genna Salixi” a Villa Sant'Antonio, il Complesso Nuragico “Genna Maria” di Villanovaforru, il museo “Sa Corona Arrubia” di Lunamatrona, il Laboratorio Artistico “Su Trobasciu” a Mogoro, e l’esperienza sensoriale con un laboratorio su formaggio presso le Fattorie Cuscusa a Gonnostramatza.

Il pernottamento sarà, invece, nell'Albergo Diffuso "Il Mandorlo", a Baressa. «Il tour – commenta il presidente del Gal Matteo Castangia - non è solo un evento di promozione, ma una vera e propria sperimentazione della Destinazione Marmilla, un’occasione per mettere in pratica ciò che è stato costruito in questi anni, così da sviluppare proposte future in sinergia, lavorando come una comunità unita e orientata verso obiettivi comuni».

L’evento conclusivo del progetto si terrà lunedì 29 luglio ad Ales, nella Sala dell’Unione dei Comuni.

In questa occasione si condivideranno i risultati raggiunti e ci si confronterà sulle prospettive future della Destinazione Marmilla.

© Riproduzione riservata