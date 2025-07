Tre anni e otto mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale per un quarantanovenne di Muravera, ex guardia particolare giurata, condannato in via definitiva per un tragico incidente avvenuto la notte del 30 maggio 2024, che causò la morte di un trentenne. L’ordine di detenzione comiciliari è stato eseguito nella mattinata di oggi.

Nella circostanza l’arrestato, alla guida di una moto di grossa cilindrata lungo la ex SS 125 in direzione Muravera, aveva perso il controllo del mezzo affrontando una curva con velocità eccessiva. Il mezzo scivolò per alcuni metri, urtò un segnale stradale e terminò la corsa in un campo adiacente. A bordo viaggiava anche un passeggero, un operaio trentenne del posto, che purtroppo perse la vita nonostante i tempestivi soccorsi del 118.

Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, supportate da rilievi tecnici e dagli accertamenti tossicologici, accertarono che il conducente si trovava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 2,08 g/l. All’esito delle verifiche, il quarantanovenne venne deferito in stato di libertà per omicidio stradale aggravato. In conseguenza dell’episodio, i carabinieri della stazione di Muravera avevano inoltre ritirato cautelarmente il porto d’armi e proceduto al sequestro di armi e munizioni legalmente detenute.

