Il Comune di Burcei ha pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi al “Bonus Idrico Integrativo”, degli idonei non beneficiari e quello degli esclusi a causa del mancato rispetto dei requisiti stabiliti dall’Egas con apposito regolamento.

Sono sessanta i cittadini che usufruiranno del bonus. Trenta quelli che pur avendo diritto non ne beneficeranno. Uno, quello escluso.

Per restare sul tema-acqua, il paese ha accolto con fiducia il piano presentato da Abbanoa per la soluzione del problema attraverso la sistemazione della rete idrica dall’acquedotto di Corongiu al deposito in paese e l’utilizzo dell’acqua di due pozzi in caso di emergenze.

Per il futuro è stato ipotizzato anche il collegamento con la rete programmata per portare l’acqua nei villaggi della ex Orientale.

