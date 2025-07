Sa Stiddiosa si colora di luci e suoni anche per questa estate 2025. Seulo non è solo paese di centenari, ma anche di tradizioni storiche e culinarie e paesaggi ambientali unici e ammalianti. Negli ultimi anni il paese è stato molto visitato anche per le diverse manifestazioni che ha proposto. Sabato 26 luglio torna “Trekking, musica e paesaggio”, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica e dei concerti immersi nella natura, giunto alla sesta edizione. L’edizione targata 2025, organizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Seulo, dell’associazione Insula Eventi e dell’Ecomuseo Flumendosa, prevede il concerto durante il quale si esibirà il duo internazionale Mirabai Ceiba composto da Markus Sieber (chitarra) e Angelika Baumbach (voce e arpa).

Il duo combina elementi di musica world, folk e world fusion, spesso con testi in sanscrito e in altre lingue, ed esplora temi spirituali e di forte connessione con la natura. Per questa ragione Sa Stiddiosa è un luogo che entra in perfetta connessione con il genere dei musicisti, incarnando la loro filosofia artistica. I due musicisti suonano diversi strumenti: Markus si concentra sulla chitarra, mentre Angelika suona l'arpa e canta. Il loro suono è caratterizzato da atmosfere meditative e suoni eterei, arricchiti da voci armoniose e melodie suggestive.

Mirabai Ceiba ha pubblicato diversi album, tra cui "Sevati", che significa "silenzio" e "rosa bianca" in sanscrito. Il loro album "Live in Concert" offre un'esperienza più vicina alla loro musica dal vivo, con un mix di mantra, voci e suoni di arpa, chitarra e pianoforte. Hanno anche collaborato con altri artisti, come Markéta Irglová, nel brano "Take On a Thousand Forms". Si potrà scendere alle cascate già dal pomeriggio attrezzandosi di una torcia o luce frontale (per chi non l’avesse è stato programmato un comodato d’uso gratuito), si potrà fare il bagno e godere del pomeriggio in acqua, in uno dei siti naturalistici più esclusivi della Sardegna. Al calare del sole, con le luci del tramonto, la cascata e la piscina saranno illuminate con studiate luci scenografiche, che saranno la cornice e il palcoscenico perfetto per il concerto.

