I Carabinieri della Stazione di San Basilio hanno individuato e sottoposto a sequestro un’officina meccanica abusiva in località “Pranu Mois”, a pochi chilometri dal centro abitato.

Durante il controllo, i militari hanno sorpreso un trentenne del posto mentre effettuava interventi di riparazione su due auto in un capannone industriale di circa 140 mq, attrezzato con tanto di ponte sollevatore, macchinari per lavorazioni meccaniche e di carrozzeria e un locale adiacente adibito a magazzino e laboratorio per la gestione di centraline elettroniche. Altre tre auto erano parcheggiate all’esterno in attesa di intervento.

Un’intera attività totalmente priva delle autorizzazioni previste.

Le verifiche hanno inoltre consentito di accertare gravi violazioni in materia ambientale: i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro rifiuti speciali pericolosi – tra cui olio lubrificante esausto, filtri e solventi – alcuni dei quali erano stati sversati sul terreno intorno, con potenziale pericolo per il suolo e le falde acquifere.

Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’intera struttura e delle attrezzature, al sequestro penale dei rifiuti pericolosi, e alla contestazione di una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro per l’esercizio abusivo dell’attività.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

