È stato attivato a Muravera il servizio di bus navetta che collega il centro urbano con le principali spiagge del territorio: San Giovanni, Colostrai, Is Perdigonis e Costa Rei. Il collegamento sarà operativo tutti i giorni, fino al 14 settembre.

L’iniziativa, promossa per agevolare residenti e turisti negli spostamenti verso il litorale, rappresenta una soluzione di mobilità sostenibile durante i mesi di maggiore affluenza turistica nel territorio.

Il costo del biglietto varia da 1 euro per la tratta fino a San Giovanni, per salire a 1.50 per le spiagge di Colostrai e Is Perdigonis. Quattro euro, invece, per arrivare a Costa Rei. Il titolo di viaggio si può acquistare a bordo.

Il percorso prevede venti fermate, comprese quelle presso le località balneari più gettonate. Il servizio, gestito con corse frequenti nell’arco della giornata, è pensato per ridurre l’uso dei mezzi privati e contenere il traffico veicolare verso la costa. Prevista anche una linea notturna con partenza da Muravera alle 23.

© Riproduzione riservata