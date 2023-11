Furto a Uta all’interno dell’azienda agricola di proprietà dell’imprenditore Salvatore Floris, che è anche il titolare della Novauto, storica concessionaria in viale Monastir a Cagliari.

Nella notte i ladri hanno portato via due trattori utilizzati nei campi per l’attività produttiva: un mezzo Fiat, munito di cingoli, modello vigneto, e uno gommato marca Same dotato di fresa. Il valore complessivo ammonta a 30mila euro.

Gli autori del furto hanno superato la recinzione che delimita la proprietà e poi utilizzato uno dei mezzi per abbattere il cancello. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Uta.

