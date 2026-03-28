l’incidente
28 marzo 2026 alle 17:18aggiornato il 28 marzo 2026 alle 17:19
Uta, cade dal tetto di una casa: trasportato in elisoccorso al Brotzu in gravi condizioniHa riportato diversi traumi, il volo da un’altezza di circa tre metri
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Un uomo è caduto da un’altezza di circa 3 metri da una casa a Uta. Le sue condizioni sono gravi: è stato trasportato in elisoccorso al Brotzu in codice rosso per aver riportato diversi traumi.
***Notizia in aggiornamento***
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