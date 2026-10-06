Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia. Nei giorni scorsi Angelo Milia è stato eletto il nuovo presidente dell’organismo che riunisce i cinque Comuni di Teulada, Pula, Domus de Maria, Sarroch e Villa San Pietro. Un incarico che il neopresidente ha accolto ringraziando i sindaci e gli amministratori dell’Unione per la fiducia accordata e assicurando il massimo impegno per rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni.

Nel passaggio di consegne, un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente uscente «per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita dell’Unione». L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire il percorso avviato, facendo però un ulteriore passo verso una maggiore integrazione tra le cinque realtà.

«Nora e Bithia riunisce cinque comunità che mantengono ciascuna la propria identità, ma condividono un territorio, risorse e grandi opportunità», sottolinea Angelo Milia, indicando come sfida quella di trasformare la collaborazione tra i Comuni in una vera capacità di progettazione condivisa.

Tra le priorità indicate ci sono viabilità e mobilità sostenibile, con particolare attenzione al progetto «Unione in bici», il rafforzamento dei servizi associati, il coordinamento degli interventi e una maggiore capacità di intercettare risorse e finanziamenti.

Al centro dell'attività ci sarà anche la promozione coordinata del territorio, puntando sulle sue risorse ambientali e storico-culturali e sulle opportunità legate al turismo.

«C’è molto lavoro da fare, ma anche molte opportunità che possiamo cogliere lavorando insieme», è il messaggio del nuovo presidente, che indica come obiettivo quello di «rafforzare ciò che ci unisce e costruire nuove prospettive per le nostre comunità».

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