Un settantottenne è morto annegato questa mattina mentre faceva il bagno a Solanas. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di moglie e figlia.

Sul posto è subito arrivata una motovedetta della capitaneria di porto di Cagliari, per il recupero del corpo, che è stato trascinato a riva dalle onde. I soccorritori del 118 sono giunti sulla spiaggia a bordo dell’elicottero dell’Areus ma per il settantottenne – del quale al momento non si conoscono le generalità – non c’era già più niente da fare.

Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Maracalagonis.

(Unioneonline/E.Fr.)

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