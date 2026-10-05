Dalla selezione scolastica, che ha coinvolto quasi 19 mila studenti in tutta Italia, fino al podio della finale nazionale. È il percorso compiuto da Michele Tronci, studente diciottenne del liceo Alberti di Cagliari che alle Olimpiadi di Informatica 2025/2026 ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo, distinguendosi come il migliore concorrente della Sardegna. Lo scorso anno, il giovane aveva conquistato la stessa medaglia alle finali di Udine.

La competizione è iniziata l’11 dicembre 2025 con la selezione scolastica, alla quale hanno partecipato 18.763 studenti, dalla prima alla quarta superiore. Un primo passaggio che ha portato alla selezione territoriale 1.358 ragazzi. Al termine della prova, soltanto 146 hanno conquistato l’accesso alle fasi successive.

Lo studente di Sarroch ha superato anche la selezione territoriale del 9 aprile 2026 e la successiva fase AlgoBadge, conclusa il 28 giugno. Dopo i controlli previsti dall’organizzazione, sono stati 109 gli studenti ammessi alla finale nazionale in presenza.

Tra loro anche Michele, arrivato all'ultimo atto della competizione grazie al superamento di tutte le fasi e come miglior rappresentante della sua regione. La finale si è svolta al Liceo Romita di Campobasso, dove il giovane sardo ha affrontato la prova conclusiva insieme ai migliori studenti italiani.

Al termine della gara è arrivata la soddisfazione più grande: la medaglia di bronzo nazionale.

Un risultato che premia preparazione, capacità logiche e passione per l'informatica e che porta la Sardegna sul podio di una delle competizioni studentesche più selettive dedicate alla programmazione.

Per Michele, dunque, un bronzo che vale molto più di una medaglia: è il riconoscimento di un percorso costruito prova dopo prova, partendo da migliaia di partecipanti e arrivando fino ai vertici nazionali.

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