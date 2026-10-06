Le cerimonie
06 ottobre 2026 alle 11:19
Sinnai, festa religiosa in onore di San Vincenzo Dè PaoliIn programma l'adorazione eucaristica, il rosario e i vespri. A seguire la celebrazione di una Messa solenne
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La parrocchia di Santa Barbara di Sinnai festeggia oggi la festa religiosa di San Vincenzo Dè Paoli.
Previsti alle 18 l'adorazione Eucaristica, il Rosario e i Vespri. Seguirà la celebrazione di una Messa solenne che sarà celebrata da padre Gabriele Biccai.
Patrono delle Vincenziane, San Vincenzo, sacerdote francese del XVII secolo, dedicò la sua vita agli ultimi, agli ammalati, ai poveri e agli emarginati.
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