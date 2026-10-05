Si rompe una condotta, mercoledì stop all'erogazione dell'acqua a QuartuLavori di manutenzione dalle 10.30 alle 17. Nessun disagio nel litorale
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Abbanoa dovrà sospendere l'erogazione dell'acqua nel centro abitato di Quartu mercoledì 7 ottobre, dalle 10.30 alle 17, per riparare una condotta in corrispondenza della rotatoria fra viale Colombo e via Marconi, dov'è stata accertata una perdita.
I tecnici del gestore idrico hanno effettuato nei giorni scorsi sopralluoghi nel punto oggetto dell'intervento, uno degli snodi principali della rete idrica cittadini. I disagi non riguarderanno le utenze del litorale, alimentate da un altro acquedotto.
Le operazioni dovrebbero concludersi entro le 17, possibilmente in anticipo, dopodiché i serbatoi di Sa Serrixedda verranno riaperti e l'acqua tornerà gradualmente in tutta la città, sebbene all'inizio potrà apparire torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni. Abbanoa stima che la situazione ritornerà alla normalità in serata.