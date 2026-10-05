Restituita ai familiari la salma di Ernesto Bocchino, il turista piemontese morto poco dopo mezzogiorno nel mare di Solanas dove stava trascorrendo le vacanze con la moglie e una figlia.

È stato il magistrato a disporre il provvedimento dopo le indagini dei carabinieri di Maracalagonis. La salma è stata trasferita nell'obitorio del nuovo cimitero di Sinnai. Il turista che aveva 78 anni si trovava sul bagnasciuga scomparendo improvvisamente fra le onde. L'ipotesi è che l’uomo sia stato colpito da un malore e che poi sia stato trascinato in acqua dalle onde.

Sono stati alcuni bagnanti a recuperare il turista mentre veniva lanciato anche l'allarme al 118 con l'arrivo dell'elisoccorso. Inutili sono stati i tentativi di soccorso dei sanitari. L'uomo era già morto.

Il turista era conosciuto a Solanas: lui e la famiglia hanno trascorso spesso le vacanze a Solanas facendo amicizia anche con qualche famiglia. Grande il cordoglio nella località turistica.

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