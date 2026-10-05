È stata una festa dei nonni speciale quella vissuta nella scuola dell’infanzia di Mandas, dove bambini, famiglie e insegnanti si sono ritrovati per celebrare il legame profondo che unisce nonni e nipoti. Fin dalle prime ore, l’entusiasmo dei bambini ha fatto da colonna sonora alla giornata. Ad attenderli c’erano i nonni, accolti con sorrisi e parole semplici ma cariche di affetto. Numerosa anche la partecipazione di genitori e familiari, a conferma del forte legame che unisce la scuola alla comunità.

A rendere ancora più significativa l’iniziativa è stata la presenza dello scrittore e giornalista Antonangelo Liori, che ha accompagnato grandi e piccoli in un viaggio nel mondo dell’infanzia attraverso racconti e letture dedicate all’occasione. Con interventi spontanei e qualche timidezza, i bambini hanno raccontato a modo loro l'affetto per i nonni. Alla festa ha partecipato anche l’Amministrazione comunale, che ha voluto sottolineare il valore degli anziani non soltanto all’interno delle famiglie, ma dell’intera comunità. «È stato un bellissimo viaggio nel mondo dell’infanzia», ha detto il sindaco Umberto Oppus. Una festa semplice, ma capace di ricordare quanto sia prezioso quel filo che lega passato e futuro e che, attraverso i nonni, continua a trasmettere ai bambini storie, affetto e valori.

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