Le arance e gli agrumi ritornano al centro di Muravera e del Sarrabus. Venerdì 9 ottobre è infatti in programma nell’aula consiliare “Piero Loddo” del Comune di Muravera (ore 17) un incontro sul futuro e la valorizzazione della produzione agrumicola. Prenderà parte all’incontro Salvatore Lotta, direttore commerciale de “L’Orto di Eleonora” (Società cooperativa agricola campidanese), la più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna e leader nel settore ortofrutticolo.

Presenti anche gli assessori all’agricoltura dei Comuni del Sarrabus, e cioè Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas e Villasimius.

«L'incontro – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Muravera che ha invitto tutti gli agrumicoltori - sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale».

Il comparto degli agrumi è ormai in crisi da tempo. Quest’anno, fra le altre cose, il ciclone Harry ha messo ulteriormente in ginocchio gli agrumicoltori del Sarrabus (per un attimo c'era stato anche il rischio di uno stop alla Sagra degli Agrumi, stop poi scongiurato) . La speranza, adesso, è quella di riunire le forze tra agrumicoltori e istituzioni e superare questo periodo difficile.

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