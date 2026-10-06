La seduta straordinaria del Consiglio Comunale aperto aperto ai cittadini ha visto la scorsa settimana un'ampia e accesa partecipazione pubblica, con oltre venti interventi di cittadini arrivati anche da Solanas, Tasonis e Monte Cresia. Un Consiglio convocato su richiesta dell'intera ninoranza co le criticità operative riscontrate nella prima fase di applicazione della TARIP, finite al centro del dibattito: dal problema sul mancato ritiro dei mastelli al calcolo del numero degli svuotamenti, passando per le lacune procedurali come la gestione delle volture, fino ai casi di bollette definite "anomale" che hanno visto consistenti e inaspettati rincari per diversi utenti. In un suo comunicato, la sindaca Barbara Pusceddu dice che «quando un'Amministrazione sceglie la strada del confronto pubblico e aperto, lo fa per guardare in faccia la realtà e ascoltare la voce della comunità. È stato un incontro democratico, civile e utile a tutti. Abbiamo ascoltato con estrema attenzione i rilievi dei consiglieri e le testimonianze dei cittadini che si sono trovati di fronte ad addebiti sproporzionati o ad intoppi nei conferimenti. A tutti loro voglio dare un messaggio di assoluta chiarezza: non ignoriamo le difficoltà e le criticità evidenziate sono già all'attenzione degli uffici che in queste settimane hanno incontrato numerosi cittadini».

La sindaca nel comunicato fa sapere anche che «molte delle segnalazioni sulle bollette sono già state prese in carico dagli Uffici competenti. Dove verranno riscontrate anomalie o addebiti non dovuti, si procederà tempestivamente con le necessarie correzioni. L'Assessora competente, Katiuscia Concas ha lavorato insieme ai diversi uffici per potenziare lo sportello dedicato ai residenti e per la realizzazione di una nuova applicazione che consentirà a ciascun cittadino di verificare il proprio profilo, la corretta assegnazione dei mastelli e il conteggio effettivo degli svuotamenti prima dell'emissione dei conguagli. Ora il lavoro spetta ai consiglieri in collaborazione con l'assessorato e gli uffici. Con il lavoro delle Commissioni, l'ascolto e la massima trasparenza- annuncia ancora la sindaca- lavoreremo anche per correggere alcune parti del regolamento».

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