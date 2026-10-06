E sono due. Per la seconda volta il bando per la tratta in continuità territoriale tra Alghero e Milano Linate, in esclusiva e con compensazione, va deserto. Nessuna compagnia aerea ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Sardegna.

È quanto emerso nella seduta pubblica di apertura delle buste con le offerte per gestire il collegamento dall'1 febbraio 2027 al 24 marzo 2029. Ieri alle 13 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, ma oggi la commissione di gara composta dalla presidente Valentina Flore e da Valeria Lecca e Matteo Bulla hanno dovuto prendere atto dell'assenza di risposte. Attualmente il servizio è gestito in proroga da Ita Airways che garantisce tre frequenze giornaliere.

(Unioneonline)

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