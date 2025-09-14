È di tre feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio dello scontro frontale avvenuto questa mattina al chilometro 39+950 della Statale 125 Var, in territorio di Castiadas.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri delle stazioni di Villasalto e Armungia, il conducente di un’auto, un ventenne residente in zona che viaggiava con un sedicenne, avrebbe perso il controllo del mezzo, verosimilmente a causa di un colpo di sonno, e ha invaso la corsia opposta, finendo contro l’altro veicolo che procedeva in direzione contraria: a bordo viaggiavano un trentacinquenne e una trentunenne.

A seguito dell’impatto, tre dei coinvolti – non il giovane conducente – sono stati trasportati in codice giallo in tre ospedali di Cagliari. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

