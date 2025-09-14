Soccorsi in azione sulla nuova Strada Statale 125, al km 36, per un incidente stradale tra due vetture che si sono scontrate frontalmente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e le vetture coinvolte. Gli occupanti delle vetture sono stati invece soccorsi dal personale sanitario presente sul posto con un'ambulanza.

Sul posto anche le forze dell'ordine.

