14 settembre 2025 alle 10:35aggiornato il 14 settembre 2025 alle 10:35
San Vito, scontro frontale sulla 125: feritiIn azione vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine
Soccorsi in azione sulla nuova Strada Statale 125, al km 36, per un incidente stradale tra due vetture che si sono scontrate frontalmente.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e le vetture coinvolte. Gli occupanti delle vetture sono stati invece soccorsi dal personale sanitario presente sul posto con un'ambulanza.
Sul posto anche le forze dell'ordine.
