Uffici comunali chiusi a Sinnai, polemiche da Solanas: «Avvisi anche cartacei»Annuncio dato solo sul sito, alcuni cittadini partiti dalla frazione turistica hanno trovato tutto chiuso
Gli uffici del Municipio di Sinnai, come comunicato attraverso il sito ufficiale dello stesso Comune, restano chiusi per tutta la mattinata di oggi «per consentire al personale la partecipazione a un aggiornamento normativo obbligatorio, finalizzato a garantire servizi sempre più efficienti e conformi alle disposizioni vigenti. Le attività riprenderanno regolarmente questo pomeriggio secondo il normale orario».
Ma qualcuno stamattina è arrivato da Solanas, frazione turistica a 40 chilometri di distanza, per avere la nuova carta di identità, trovando ovviamente tutto chiuso. Da qui la richiesta che queste comunicazioni vengano d'ora in avanti fatte conoscere oltre che attraverso il sito del Comune, anche con un semplice avviso cartaceo da esporre in qualsiasi sito pubblico della frazione turistica.