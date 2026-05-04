I lavori per la sistemazione e di adeguamento della palestra comunale di Burcei, sono costati 622mila euro. L'intervento è stato finalizzato al risanamento dei fenomeni di degrado interno ed esterno, garantendo la sicurezza statica e l'adeguamento alle norme CONI e antincendio. La palestra, di prossima inaugurazione) è ora idonea a ospitare allenamenti e attività sportive con un pubblico fino a 100 persone.

Gli interventi di adeguamento e di ristrutturazione comprendevano. Ieri c'è stato un sopralluogo. <I lavori-ha spiegato il sindaco Simone Monni- prevedevono diversi lavori, già realizzati: il consolidamento dei pilastri prefabbricati (danneggiati dall'ossidazione del ferrio), attraverso un rinforzo con fibre di acciaio galvanizzato e malte ad alte prestazioni. il rifacimento della copertura. Per eliminare le infiltrazioni d'acqua, è stata installata una nuova impermeabilizzazione. Sono stati anche sostituiti i sistemi di scolo (gronde e pluviali) e consolidati gli elementi in cemento armato>.

La vecchia copertura in plexiglass è stata sostituita con un solaio in cemento armato dotato di un lucernario apribile per migliorare ventilazione e illuminazione. <È stato posato - un nuovo parquet certificato FIBA (sistema ADITHERMO), completo di barriera vapore e tracciature per calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro. Rifatto anche l'impianto con l'inserimento di corpi illuminanti ad alta efficienza in tutti i locali. E' stata infine eseguita la rasatura e la tinteggiatura delle pareti interne e delle facciate esterne del corpo spogliatoi>.



<Dopo dfiverse difficoltà incontrate e superate in corso d'opera difficoltà, di essere giunti alla fine di questi lavori e di poter inaugurare presto un impianto che la comunità aspetta da tempo.Ricordo l’impegno anche dell’amministrazione che mi ha preceduto e sono orgoglioso di aver portato a termine l'opera a beneficio della comunità>.

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