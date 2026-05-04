Degrado e sporcizia nei fortini di Quartello, l'elegante quartiere alla periferia di Quartu. Le fortificazioni della seconda guerra mondiale vivono una situazione critica pieni di rifiuti, di scritte e meta ogni giorno di vandali e balordi. Per questo l’associazione Amici dei Fortini assieme a Assfort Sardegna e Archeomil, ha organizzato una giornata di riqualificazione dell’area in cui insistono i manufatti bellici.

L’appuntamento è per sabato 9 maggio dalle 15 alle 18,30 in via Ungheria. Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi munito di guanti e abbigliamento comodo.

«Dal canto nostro» spiega il vice presiedente dell’associazione Amici dei fortini Stefano Cogoni, «sollecitiamo un intervento di bonifica e pulizia delle aree del parco pubblico dove si trovano i fortini in via Ungheria».

Le condizioni igienico sanitarie «sono critiche, con rifiuti e detriti che impediscono pulizie sicure ai volontari. La pulizia di un parco pubblico è essenziale per garantire sicurezza, salute pubblica e fruibilità. Pur impegnandoci in una raccolta preliminare l’associazione auspica un intervento rapido per consentire l’eventuale apertura del sito i occasione di Monumenti aperti il prossimo ottobre».

I fortini si trovano all'interno di un parco pubblico frequentato ogni giorno da tantissime persone e già da tempo si parla di una loro riqualificazione con la realizzazione di un percorso apposito in modo da renderli fruibili ai visitatori, senza rischi e sporcizia.

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