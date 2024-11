«Non eri di questo mondo, eri troppo speciale. Il tuo sorriso si è spento e hai spento anche il nostro. Mamma, papà, Michy e Davide». È lo straziante messaggio con cui la famiglia di Alessandro Marongiu ha dato l’ultimo saluto al quarantenne di Monserrato, morto stamattina al Brotzu dopo un incidente in moto avvenuto nella notte fra domenica e lunedì sulla Provinciale 4, all’altezza della rotonda di Villasor.

Marongiu, classe ‘84, era a bordo di una Kawasaki Z900: stando alle prime ricostruzioni era diretto verso Villasor e, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo in maniera rovinosa sull’asfalto. È successo attorno alle 4 di notte: alcuni automobilisti si sono resi conto dell’incidente e hanno chiamato i soccorsi. A intervenire un’ambulanza del 118, con il trasporto d’urgenza in codice rosso al Brotzu con un grave trauma toracico. Fino a ieri sera, Marongiu era sedato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Ma durante la notte è deceduto.

Sul posto, dopo l’incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nuraminis per i primi rilievi. Ora stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica. Data e ora del funerale di Alessandro Marongiu saranno comunicati più avanti.

